Венесуэла заявила о готовности сотрудничать с новым правительством Бразилии

Каракас, , 13:03 — REGNUM 4 января министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил о готовности вести диалог со своим бразильским коллегой Эрнесту Араужу, несмотря на позицию избранного президента Бразилии Жаира Болсонару, заявлявшего, что он готов «свергнуть» президента Николаса Мадуро.

На своей официальной странице в «Твиттере» министр уточнил, что несмотря на намерения Венесуэлы выстраивать двустороннее сотрудничество с Бразилией, он считает его реализацию невозможной из-за попыток бразильских властей, вслед за США и их союзниками, делегитимизировать правительство Николаса Мадуро, демократически избранное народом Венесуэлы.

Как сообщило кубинское агентство «Пренса Латина» со ссылкой на венесуэльский МИД, 2 января новый министр иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу провёл встречу с Государственным секретарём США Майком Помпео, представлявшим свою страну на инаугурации Болсонару. Вскоре после переговоров Помпео пригрозил «принять меры» в отношении Венесуэлы, Кубы и Никарагуа.

Глава внешнеполитического ведомства США напомнил, что между Америкой и Бразилией действует постоянный форум, который использоваться для совместных действий против «триады зла».

В декабре Николас Мадуро, в свою очередь, выступил с заявлением, что Советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон поручил Болсонару начать военные провокации на бразильско-венесуэльской границе.