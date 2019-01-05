Суббота, 5 Января 2019 года
12:59:04 МСК

Премьер-министр Бангладеш: народ не поддержал противников демократии

Политика

Председатель правящей партии и премьер-министр страны Хасина Вазед заявила, что народ Бангладеш «на выборах 30 декабря вынес приговор» антидемократическим силам

Дакка, 5 января 2019, 12:58 — REGNUM  Премьер-министр Бангладеш Хасина Вазед заявила: «На выборах 30 декабря народ страны вынес приговор военным преступникам и антидемократическим силам». По информации бангладешского новостного издания «Дойник иттефак"от 4 декабря, этими словами премьер-министр поблагодарила всех собравшихся около ее резиденции людей, пришедших поздравить её с победой на выборах. Народ приветствовал премьер-министра букетами цветов.

По словам Хасины Вазед, бангладешцы «в политическом, социальном, экономическом и культурном плане и дальше пойдут по пути прогресса с гордо поднятой головой». Премьер-министр Бангладеш объявила о своей твердой приверженности формированию в стране устойчивой социальной системы, в которой нет места голоду и бедности. «Дай Бог, мы сможем построить ту самую Золотую Бенгалию, о которой так мечтал отец нации Муджибур Рахман», — выразила надежду Хасина Вазед.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить