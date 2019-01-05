Премьер-министр Марокко: 2019 станет годом реформ

Рабат, , 12:55 — REGNUM 4 января премьер-министр Марокко Саад Эддин Эль Отмани назвал 2019 год «годом реформ». Как сообщает саудовская газета «Аш-Шарк Аль-Аусат», по мнению главы правительства, грядущие изменения превратят страну в передовое государство региона.

Во время еженедельного заседания кабинета министров Эль Отмани заявил, что он приложит все усилия, чтобы осуществить успешные реформы во всех сферах экономики.

Премьер-министр добавил, что для достижения целей необходима упорная и интенсивная работа всех жителей страны.

Подводя итоги 2018 года, Эль Отмани отметил, что правительству удалось реализовать несколько масштабных проектов, при этом другие проекты находятся на стадии разработки.