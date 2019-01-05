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Президент Судана: против страны давно ведётся экономическая война

Политика

Президент Судана заявил о том, что «страна находится под прицелом» и что против нее на протяжении 21 года ведется экономическая война

Хартум, 5 января 2019, 12:50 — REGNUM  Президент Судана Омар Аль-Башир заявил о том, что его страна «находится под прицелом» и что против нее 21 год идет экономическая война. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Арабия», базирующаяся в ОАЭ, под экономической войной президент Судана подразумевает экономические санкции, которые препятствуют развитию экономики страны.

Аль-Башир добавил, что он не собирается «продавать суверенитет и независимость страны за доллары». Президент также отметил, что протесты, которые вновь охватили страну, не вызывают у него беспокойства. «Выйти из кризиса невозможно сиюсекундно, но мы точно знаем, каким путем следует идти».

Аль-Башир, который стал президентом в 1989 году, раскритиковал общепринятое мнение о необходимости включить Судан в список стран-спонсоров терроризма, добавив, что Хартум и так потерял большую часть своих ресурсов, но, тем не менее, все равно остается жертвой экономической войны.

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Зарубежная хроника
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