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Арабская коалиция: хуситы нарушили договор о прекращении огня

Политика

Арабская коалиция, состоящая из ОАЭ и Саудовской Аравии, обвинила хуситов в нарушении положений договора о прекращении огня

Сана, 5 января 2019, 12:52 — REGNUM  3 января арабская коалиция, состоящая из Объединенных Арабских Эмиратов и Королевства Саудовская, и официальное правительство Йемена направили письмо Совету Безопасности ООН с жалобой на хуситов, вооруженной группировки шиитов-зейдитов. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Арабия», базирующаяся в ОАЭ, предметом жалобы стало нарушение хуситами договора о прекращении огня в районе портового города Ходейда. Данный договор был заключен в Швеции в декабре 2018 года.

В письме также предъявлены обвинения хуситам в том, что они не раз «открывали снайперский огонь» и использовали баллистические ракеты средней дальности.

Источник сообщает, что хуситы возвели баррикады в городе и вырыли траншеи, что также нарушает положения договора, заключенного в Швеции.

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Зарубежная хроника
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