Арабская коалиция: хуситы нарушили договор о прекращении огня

Сана, , 12:52 — REGNUM 3 января арабская коалиция, состоящая из Объединенных Арабских Эмиратов и Королевства Саудовская, и официальное правительство Йемена направили письмо Совету Безопасности ООН с жалобой на хуситов, вооруженной группировки шиитов-зейдитов. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Арабия», базирующаяся в ОАЭ, предметом жалобы стало нарушение хуситами договора о прекращении огня в районе портового города Ходейда. Данный договор был заключен в Швеции в декабре 2018 года.

В письме также предъявлены обвинения хуситам в том, что они не раз «открывали снайперский огонь» и использовали баллистические ракеты средней дальности.

Источник сообщает, что хуситы возвели баррикады в городе и вырыли траншеи, что также нарушает положения договора, заключенного в Швеции.