Алжир, , 13:34 — REGNUM Алжир закрыл южные границы для граждан Сирии по соображениям безопасности. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Джазира» со штаб-квартирой в Дохе, правительство Алжира подозревает сирийцев, пересекающих границы Алжира с Мали и Нигером, в принадлежности к различным террористическим группировкам. Данное решение последовало за высылкой около 50 граждан Палестины и Сирии из Алжира в Нигер на прошлой неделе.

Хассан Касими, глава миграционного ведомства в министерстве внутренних дел Алжира, заявил, что многие из тех, кто пытается таким образом пересечь границу, вооруженные боевики.

Касими отметил, что Алжир принял до 50 тысяч беженцев на своей территории в целях оказания гуманитарной помощи, но сейчас страна не готова принимать сирийских беженцев, замеченных в связях с террористическими группировками.