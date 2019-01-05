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Израиль намерен «ухудшить» условия содержания палестинских заключённых

Политика

Министр общественной безопасности Израиля огласил план по «ухудшению» условий для палестинцев в израильских тюрьмах

Иерусалим, 5 января 2019, 12:48 — REGNUM  Министр общественной безопасности Израиля Гилад Ардан представил план по «ухудшению» условия содержания палестинсикх заключенных в израильских тюрьмах. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Джазира» со штаб-квартирой в Дохе, согласно этому плану заключенным будет выдаваться меньше воды, а также будет сокращено количество допустимых визитов для членов их семей.

Ожидается, что пункты плана будут реализованы в ближайшие недели, когда законопроект по ужесточению условий пребывания заключенных примет парламент Израиля. Данный законопроект подвергся острой критике со стороны официальных лиц и правозащитников Палестины, которые назвали план по ужесточению условий пребывания палестинских заключенных в израильских тюрьмах «очередным актом нарушения прав человека в Израиле».

Ардан отметил, что Израиль уже ограничил доступ семей к тем палестинским заключенным, которые были замечены в связях с ХАМАС, палестинским исламистским движением в Секторе Газа.

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Зарубежная хроника
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