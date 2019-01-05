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Британские парламентарии пытаются встретиться с правозащитниками в Эр-Рияде

Политика

Британские парламентарии и юристы отправили запрос на поездку в Эр-Рияд, где они намереваются посетить ранее задержанных саудовских активистов

Эр-Рияд, 5 января 2019, 12:46 — REGNUM  Британские парламентарии, а также юристы направили запрос правительству Саудовской Аравии на посещение Эр-Рияда, где они собираются встретиться с ранее задержанными правозащитниками. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Джазира» со штаб-квартирой в Дохе, делегация намеревается посетить прежде всего активистов женского пола, которые выступали за признание законных прав женщин, в частности на вождение машины.

Британские парламентарии и юристы изучат обвинения, выдвинутые против правозащитниц, а также выяснят причины, по которым к ним не допускают членов их семей и отказывают в законной юридической помощи.

В своем письме Послу Саудовской Аравии в Великобритании член парламента Криспин Блант, глава инициативной группы, попросил принца Мухаммеда ибн Наиф ибн Абдул-Азаз Аль Сауда оказать поддержку в организации визита группы в тюрьму в Дахбане, находящейся недалеко от Джидды.

«Мы надеемся получить прямые показания от задержанных ходе нашего визита в тюрьму», — заявил Блант, добавив, что инициативная группа также изъявила желание провести встречу с официальными лицами государства, ответственными за задержание правозащитниц.

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Зарубежная хроника
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