Британские парламентарии пытаются встретиться с правозащитниками в Эр-Рияде

Эр-Рияд, , 12:46 — REGNUM Британские парламентарии, а также юристы направили запрос правительству Саудовской Аравии на посещение Эр-Рияда, где они собираются встретиться с ранее задержанными правозащитниками. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Джазира» со штаб-квартирой в Дохе, делегация намеревается посетить прежде всего активистов женского пола, которые выступали за признание законных прав женщин, в частности на вождение машины.

Британские парламентарии и юристы изучат обвинения, выдвинутые против правозащитниц, а также выяснят причины, по которым к ним не допускают членов их семей и отказывают в законной юридической помощи.

В своем письме Послу Саудовской Аравии в Великобритании член парламента Криспин Блант, глава инициативной группы, попросил принца Мухаммеда ибн Наиф ибн Абдул-Азаз Аль Сауда оказать поддержку в организации визита группы в тюрьму в Дахбане, находящейся недалеко от Джидды.

«Мы надеемся получить прямые показания от задержанных ходе нашего визита в тюрьму», — заявил Блант, добавив, что инициативная группа также изъявила желание провести встречу с официальными лицами государства, ответственными за задержание правозащитниц.