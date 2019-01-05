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Премьер Индии Нарендра Моди открыл ряд проектов развития в штате Манипур

Политика

Премьер-министр Индии Нарендра Моди открыл в штате Манипур несколько проектов по развитию, связанных с двусторонней торговлей, туризмом и продовольственной безопасностью

Нью-Дели, 5 января 2019, 12:57 — REGNUM  4 января премьер-министр Индии Нарендра Моди посетил штат Манипур, где открыл ряд проектов по развитию. Среди них ключевыми являются центр торговли в городе Морхе, стоимость которого составляет 1,2 млрд. рупий (1,16 млрд. рублей), шлюз в Долаитхаби, хранилище для продовольствия, а также комплекс эко-туризма.

Политик также открыл несколько проектов, связанных с водоснабжением.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», политик также выступил перед сторонниками партии в городе Импхал.

«Когда я стал премьер-министром в 2014 году, я пообещал закончить различные замороженные проекты. Сейчас правительство выполняет это обещание, а также работает над проектами, стоимостью 12 триллионов рупий», — заявил премьер-министр.

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Зарубежная хроника
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