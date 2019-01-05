Правительство Мальдив выполнило 56 из 67 предвыборных обещаний

Мале, , 13:56 — REGNUM Канцелярия президента Мальдивской республики Ибрагима Мохамеда Солиха сообщила, что правительство успешно выполнило 56 из 67 предвыборных обещаний за 30 дней правления.

По заявлению пресс-секретаря президента Ибрагима Худа, правительством страны достигнут значительный прогресс в выполнении оставшихся 11 обещаний.

По информации мальдивского новостного агентства The Edition, пресс-секретарь также отметил, что все усилия правительства страны направлены на возвращение к конституционному правлению и восстановлению демократических прав граждан страны.

Ибрагим Худ особо выделил то, что новый президент отменил спорный Закон о свободе слова и диффамации, который запрещал независимую деятельность средств массовой информации.

Также он отметил программы по развитию в сфере образования и здравоохранения. Правительство также предприняло ряд мер по борьбе с коррупцией в стране.

Стоит особо подчеркнуть, что Мальдивы подали официальную заявку на вступление в Содружество наций.