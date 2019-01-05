Лидер оппозиции Индии: проблема храма Рамы не повлияет на выборы 2019 года

Нью-Дели, , 14:02 — REGNUM «Мне кажется, что проблема храма Рамы в Айодхье не станет ключевым фактором на всеобщих выборах в 2019 году. В настоящее время существует огромное количество по-настоящему животрепещущих вопросов», — заявил журналистам глава Индийского Национального Конгресса — «Бхаратия Раштрий Конгресс» (ИНК) Рахул Ганди 4 января.

«Ключевые вопросы на выборах следующие: предоставление работы индийской молодежи, борьба с безработицей, вопросы, связанные с финансированием крестьян, проблема коррупции, а также проблемы в сфере образования и здравоохранения», — добавил политик.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», Рахул Ганди в своем заявлении также отметил, что поставит вопрос о хищении денег по делу о Рафалях.

«Нарендра Моди украл 300 млрд. рупий (292,6 млрд. рублей) и передал лояльным бизнесменам», — заявил политик.

Глава ИНК также отметил, что следует подождать окончательного решения Верховного суда Индии по делу строительства храмы Рамы в священном городе Айодхья.

Напомним, что храм Рамы в Айодхье стал причиной противоречий между мусульманами и индусами Индии, которые переросли в вооруженные погромы в 1992 году. Мусульманский правитель Бабур разрушил этот храм в 16 веке и построил на его месте мечеть «Бабри Масджид». В конце 20 века идея восстановления разрушенного храма стала политическим лозунгом Индийской Народной Партии. Мечеть была разрушена индусами во время политических волнений в 1992 году, но на ее месте так и ничего не было построено.