Оппозиция обвинила правящую партию Индии в подрыве обстановки в Кашмире

Нью-Дели, , 12:38 — REGNUM «Почему вы не проведете выборы в штате? Правящая партия Индии потратила четыре месяца в попытках разрушить, то, что было создано партиями Национальная конференция Джамму и Кашмира и Индийский Национальный Конгресс, — заявил в верхней палате парламента Индии один из лидеров Индийского Национального Конгресса — «Бхаратия Раштрий Конгресс» (ИНК) Гхулам Наби Азад.

Он также отметил необходимость поддержки региональных партий для стабильности работы правительств в различных штатах страны.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», политик также обвинил правительство в том, что оно не смогло предоставить достаточное количество рабочих мест для борьбы с безработицей в штате.

По его мнению, возрастающее количество случаев нарушения прекращения огня свидетельствуют о том, что Индийская Народная Партия не способна сохранить стабильность между религиозными общинами в регионе.