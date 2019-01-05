Суббота, 5 Января 2019 года
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Оппозиция обвинила правящую партию Индии в подрыве обстановки в Кашмире

Политика

Один из лидеров главной оппозиционной партии Индии обвинил правящую партию в попытке нарушить сложившуюся политическую обстановку в штате Джамму и Кашмир

Нью-Дели, 5 января 2019, 12:38 — REGNUM  «Почему вы не проведете выборы в штате? Правящая партия Индии потратила четыре месяца в попытках разрушить, то, что было создано партиями Национальная конференция Джамму и Кашмира и Индийский Национальный Конгресс, — заявил в верхней палате парламента Индии один из лидеров Индийского Национального Конгресса — «Бхаратия Раштрий Конгресс» (ИНК) Гхулам Наби Азад.

Он также отметил необходимость поддержки региональных партий для стабильности работы правительств в различных штатах страны.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», политик также обвинил правительство в том, что оно не смогло предоставить достаточное количество рабочих мест для борьбы с безработицей в штате.

По его мнению, возрастающее количество случаев нарушения прекращения огня свидетельствуют о том, что Индийская Народная Партия не способна сохранить стабильность между религиозными общинами в регионе.

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Зарубежная хроника
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