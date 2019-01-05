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Курилы: Абэ готовится к «решающему моменту»

Политика

Возможна ли реализация «хрущевского компромисса»?

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Курилы: Абэ готовится к «решающему моменту»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Синдзо Абэ

Анатолий Кошкин, 5 января 2019, 12:26 — REGNUM  

Выступая в своем избирательном округе в префектуре Ямагути, премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о решимости «окончательно урегулировать» вопрос о заключении мирного договора с Россией. При этом было подчеркнуто, что для этого он намерен «продвинуть вперед переговоры по мирному договору и территориальной проблеме».

«Отныне настал решающий момент [в переговорах]. Мы обязательно поставим окончательную точку нашими с президентом [РФ Владимиром] Путиным руками», — приводит его слова японское ведущее информационное агентство Японии Киодо.

Но для этого необходима «решимость окончательно урегулировать» территориальный вопрос и со стороны президента РФ Владимира Путина. Из заявлений российского лидера можно понять, что он считает сохраняющей силу 9-ю статью Советско-японской совместной декларации 1956 года, предусматривавшей возможность передачи Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания заключения мирного договора. Хотя декларация была нарушена Токио и фактически аннулирована советским правительством в 1960 году в ответ на выдвижение дополнительных территориальных требований и заключение военного союза с США, позволяющего размещать американские вооруженные силы по всей японской территории.

Тем не менее, судя по разъяснениям пресс-секретаря президента РФ, Путин считает возможным компромиссное решение вопроса о японских претензиях на южнокурильские острова. Принимая во внимание последнее заявление Абэ, можно предположить, что к компромиссу готовится и японский премьер. Упоминание после последних конфиденциальных переговоров Абэ с Путиным о том, что стороны готовы «решать проблему» на основе Совместной декларации, породило слухи и подозрения, что оба лидера договорились разрешить так называемую территориальную проблему на условиях передачи Японии островов Хабомаи и Шикотан.

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Фотокарта Малой Курильской гряды Курильских островов на основе космического снимка НАСА
Фотокарта Малой Курильской гряды Курильских островов на основе космического снимка НАСА

Не приходится говорить, что подобная перспектива вызвала критику как в нашей стране, так и в Японии. В России требуют неукоснительного соблюдения конституционного положения о незыблемости суверенитета и территориальной целостности государства, а подавляющее большинство японцев не соглашаются завершить «территориальный спор» с Россией, удовлетворившись лишь Малой Курильской грядой (Хабомаи и Шикотан).

В связи с этим представляется сомнительным, что два лидера лишь своими личными решениями уже в конце января смогут «поставить окончательную точку» в столь сложном и затрагивающем национальные чувства территориальном вопросе.

regnum author Анатолий Кошкин
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Курильские острова и Япония
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