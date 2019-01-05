Курилы: Абэ готовится к «решающему моменту»

Анатолий Кошкин, , 12:26 — REGNUM

Выступая в своем избирательном округе в префектуре Ямагути, премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о решимости «окончательно урегулировать» вопрос о заключении мирного договора с Россией. При этом было подчеркнуто, что для этого он намерен «продвинуть вперед переговоры по мирному договору и территориальной проблеме».

«Отныне настал решающий момент [в переговорах]. Мы обязательно поставим окончательную точку нашими с президентом [РФ Владимиром] Путиным руками», — приводит его слова японское ведущее информационное агентство Японии Киодо.

Но для этого необходима «решимость окончательно урегулировать» территориальный вопрос и со стороны президента РФ Владимира Путина. Из заявлений российского лидера можно понять, что он считает сохраняющей силу 9-ю статью Советско-японской совместной декларации 1956 года, предусматривавшей возможность передачи Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания заключения мирного договора. Хотя декларация была нарушена Токио и фактически аннулирована советским правительством в 1960 году в ответ на выдвижение дополнительных территориальных требований и заключение военного союза с США, позволяющего размещать американские вооруженные силы по всей японской территории.

Тем не менее, судя по разъяснениям пресс-секретаря президента РФ, Путин считает возможным компромиссное решение вопроса о японских претензиях на южнокурильские острова. Принимая во внимание последнее заявление Абэ, можно предположить, что к компромиссу готовится и японский премьер. Упоминание после последних конфиденциальных переговоров Абэ с Путиным о том, что стороны готовы «решать проблему» на основе Совместной декларации, породило слухи и подозрения, что оба лидера договорились разрешить так называемую территориальную проблему на условиях передачи Японии островов Хабомаи и Шикотан.

Не приходится говорить, что подобная перспектива вызвала критику как в нашей стране, так и в Японии. В России требуют неукоснительного соблюдения конституционного положения о незыблемости суверенитета и территориальной целостности государства, а подавляющее большинство японцев не соглашаются завершить «территориальный спор» с Россией, удовлетворившись лишь Малой Курильской грядой (Хабомаи и Шикотан).

В связи с этим представляется сомнительным, что два лидера лишь своими личными решениями уже в конце января смогут «поставить окончательную точку» в столь сложном и затрагивающем национальные чувства территориальном вопросе.