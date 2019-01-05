Затраты на систему здравоохранения Мальдив превышают предполагаемые на 118%

Мале, , 16:58 — REGNUM Согласно данным еженедельного отчета министерства финансов Мальдивской республики к концу 2018 года на национальную систему здравоохранения в стране было потрачено 1,4 млрд. мальдивских руфий (примерно 6,21 млрд. рублей). В бюджеты на расходы, связанные с системой здравоохранения, было заложено лишь 750 млн. мальдивских руфий.

Сообщается, что в начале декабря эта сумма составляла примерно 1.3 млрд. руфий, что свидетельствует о том, что за один месяц было потрачено 121 млн. руфий.

По информации мальдивского новостного агентства Edition, в отчете говориться, что государственные расходы на лекарственные средства растут ежегодно на фоне роста цен. Фармацевтические препараты на Мальдивах стоят на 15−75% дороже, чем за рубежом.

Ранее министерство финансов предлагало принять меры по рационализации системы здравоохранения. Предлагалось ввести премиальный взнос, метод совместной оплаты, а также ограничить количество предоставляемых бесплатных услуг.

Напомним, что подобная система здравоохранения была введена в стране в 2012 году во время президентства Мохамеда Нашида.