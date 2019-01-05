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Программа правительства Японии по обеспечению жильем оказалась провальной

Политика

План правительства Японии по обеспечению субсидируемым жильем одиноких пожилых людей и людей с низкими доходами оказался невыполненным

Программа правительства Японии по обеспечению жильем оказалась провальной
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Жильё в Японии

Токио, 5 января 2019, 13:51 — REGNUM  В 2018 году было зарегистрировано только 7 тысяч свободных домов и комнат из ожидаемых 50 тысяч в соответствии с государственным планом. Ранее в 2017 году правительство Японии запланировало зарегистрировать 175 тысяч свободных жилищ к 2020 году для того, чтобы помочь людям с низкими доходами и пожилым обзавестись доступным жильем. По сообщению японской новостной газеты «Асахи Симбун», предполагалось, что владельцы свободной недвижимости будут регистрировать свое вакантное жилье в качестве арендуемой собственности в местных органах власти, которые потом разместят соответствующую информацию или предложат помощь нуждающимся людям.

Арендные выплаты и расходы на ремонт частично берут на себя местные власти, однако эта идея остается «непопулярной» в кругах домовладельцев. Это связано с тем, что собственники не уверены, что арендаторы смогут выплачивать свою часть арендной платы или делать это своевременно.

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Зарубежная хроника
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