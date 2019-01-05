Главы МИД Японии и Южной Кореи обсудили недавние инциденты в отношениях

Токио, , 13:15 — REGNUM 4 января в ходе телефонного разговора министр иностранных дел Японии Таро Коно и южнокорейский министр иностранных дел Канг Кён Ва обменялись мнениями по поводу недавних инцидентов в двусторонних отношениях.

По сообщению японской новостной газеты «Майнити Симбун», последний инцидент связан с предполагаемым наведением радара системы управления огнем южнокорейским военным кораблем на патрульный самолет Сил самообороны Японии. Стороны пришли к выводу, что этот вопрос необходимо оставить на разрешение оборонным ведомствам.

Другой инцидент был связан с постановлением Верховного суда Республики Корея, предписывающего японской фирме Nippon Steel & Sumitomo Metal выплатить компенсации за принудительный труд выходцев с Корейского полуострова во времена Второй мировой войны, на которое компания не ответила. В ходе обсуждения этой проблемы, японский глава МИД лишь отметил, что «Япония очень серьезно относится к постановлению». Также он напомнил, что все вопросы индивидуальных претензий корейцев решаются всеобъемлющим Соглашением между двумя странами от 1965 года.