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Главы МИД Японии и Южной Кореи обсудили недавние инциденты в отношениях

Политика

Министр иностранных дел Японии и глава МИД Республики Корея обсудили двусторонние вопросы по телефону

Токио, 5 января 2019, 13:15 — REGNUM  4 января в ходе телефонного разговора министр иностранных дел Японии Таро Коно и южнокорейский министр иностранных дел Канг Кён Ва обменялись мнениями по поводу недавних инцидентов в двусторонних отношениях.

По сообщению японской новостной газеты «Майнити Симбун», последний инцидент связан с предполагаемым наведением радара системы управления огнем южнокорейским военным кораблем на патрульный самолет Сил самообороны Японии. Стороны пришли к выводу, что этот вопрос необходимо оставить на разрешение оборонным ведомствам.

Другой инцидент был связан с постановлением Верховного суда Республики Корея, предписывающего японской фирме Nippon Steel & Sumitomo Metal выплатить компенсации за принудительный труд выходцев с Корейского полуострова во времена Второй мировой войны, на которое компания не ответила. В ходе обсуждения этой проблемы, японский глава МИД лишь отметил, что «Япония очень серьезно относится к постановлению». Также он напомнил, что все вопросы индивидуальных претензий корейцев решаются всеобъемлющим Соглашением между двумя странами от 1965 года.

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Зарубежная хроника
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