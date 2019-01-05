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Синдзо Абэ заявил о начале подготовки к японо-российским переговорам

Политика

Премьер-министр Японии выразил готовность продвигать переговоры по мирному договору между Японией и Россией

Синдзо Абэ заявил о начале подготовки к японо-российским переговорам
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин и Синдзо Абэ

Токио, 5 января 2019, 12:23 — REGNUM  4 января на первой в этом году пресс-конференции в городе Исэ, префектура Миэ, премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассказал о своем предстоящем визите в Россию и переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным. «В конце месяца я поеду в Москву для встречи с российским президентом. Надеюсь, что нам удастся максимально продвинуться в разрешении проблемы мирного договора и территориального вопроса. Я буду максимально сосредоточен», — отметил премьер-министр.

По сообщению японской новостной газеты «Тюнити Симбун», 3 января Абэ обсудил предстоящий визит с вице-премьером и министром финансов Таро Асо.

Встреча лидеров России и Японии ориентировочно состоится 21 января, а в преддверии этого 14 января пройдет встреча глав МИД России и Японии.

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Зарубежная хроника
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