Суд по Косово в Гааге вызвал экс-командующего Армии освобождения Косово

Приштина, , 12:30 — REGNUM 4 января Специальный суд по расследованию преступлений Армии освобождения Косово (УЧК) вызвал в Гаагу для дачи показаний бывшего генерального командующего силами безопасности Косово и одновременно экс-командующего УЧК Сулемайна Селими, экс-командующего Оперативной Зоной в Лапе Рустема Мустафу, известного как «командир Реми» и экс-командующего Оперативной Зоной в Дренице Сами Люштаку. Эти трое командующих первыми предстанут перед следствием в Специальном суде.

Официальный представитель прокуратуры специального суда по Косово Кристофер Беннет заявил для косовского новостного агентства «Зёри» («Голос»), что в случае отказа от показаний приглашенные в специальный суд могут быть помещены под стражу.

«По закону, если вызванный Судом отказывается от дачи показаний, он или она могут быть подвергнуты заключению. Заключение будет длиться пока свидетель не согласится дать показания или пока его свидетельство не перестанет быть необходимым или до окончания уголовной процедуры, однако не должно длиться дольше, чем один месяц», — заявил Кристофер Беннет.