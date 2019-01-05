Премьер Косово: Гаага и диалог с Сербией — главные испытания в 2019 году

Приштина, , 12:42 — REGNUM Премьер-министр Косово Рамуш Харадинай заявил, что 2019 год будет непростым для Косово из-за процессов, через которые проходит частично признанная республика на данный момент.

Также Харадинай заявил, что проведение досрочных выборов в этом году не в интересах страны.

Как передает албанское новостное агентство «Телеграфи», Харадинай заявил, что 2019 год будет непростым для страны, поскольку Косово будет продолжать диалог с Сербией и одновременно отвечать перед Специальным судом по расследованию преступлений Армии освобождения Косово.

Харадинай призвал две самые крупные оппозиционные партии ЛДК (Демократическая Лига Косово) и Движение за самоопределение объединиться на время диалога, прибавив, что никто не должен опасаться этого процесса.

Также Харадинай прокомментировал отношения правительства с Социал-демократической партией Косово. По его словам, эта политическая сила ясно выразила свое нежелание участвовать в работе нынешнего правительства.