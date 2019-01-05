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Премьер Косово: Гаага и диалог с Сербией — главные испытания в 2019 году

Политика

Премьер-министр Косово заявил, что главными испытаниями для Косово в 2019 году станут диалог об урегулировании отношений с Сербией и Специальный суд по Косово в Гааге

Приштина, 5 января 2019, 12:42 — REGNUM  Премьер-министр Косово Рамуш Харадинай заявил, что 2019 год будет непростым для Косово из-за процессов, через которые проходит частично признанная республика на данный момент.

Также Харадинай заявил, что проведение досрочных выборов в этом году не в интересах страны.

Как передает албанское новостное агентство «Телеграфи», Харадинай заявил, что 2019 год будет непростым для страны, поскольку Косово будет продолжать диалог с Сербией и одновременно отвечать перед Специальным судом по расследованию преступлений Армии освобождения Косово.

Харадинай призвал две самые крупные оппозиционные партии ЛДК (Демократическая Лига Косово) и Движение за самоопределение объединиться на время диалога, прибавив, что никто не должен опасаться этого процесса.

Также Харадинай прокомментировал отношения правительства с Социал-демократической партией Косово. По его словам, эта политическая сила ясно выразила свое нежелание участвовать в работе нынешнего правительства.

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Зарубежная хроника
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