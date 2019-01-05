Суббота, 5 Января 2019 года
12:26:05 МСК

В Албании вступил в силу закон о запрете казино

Политика

По всей территории Албании закрылись казино и букмекерские конторы

В Албании вступил в силу закон о запрете казино
GregMontani
Казино

Тирана, 5 января 2019, 12:21 — REGNUM  1 января 2019 года вступил в силу закон о закрытии букмекерских контор, в том числе и баст (баста — кофейня, где можно делать ставки на результаты спортивных соревнований), и электронных казино по всей территории Албании

Постановление правительства о закрытии 31 декабря 2018 года всех электронных казино, спортивных баст, бинго, онлайн-ставок и гоночных ставок было одобрено на пленарном заседании Кувенда (парламента) Албании в конце октября 75 голосами «за», причем депутаты от оппозиции не приняли участие в голосовании.

Как сообщает албанское новостное агентство «Телеграфи», в правительстве Албании считают, что данное решение нанесет удар по преступности и является крайне важным для защиты благосостояния граждан.

С 1 января 2019 года специально созданная команда программистов приступила к работе по закрытию страниц онлайн-ставок за рубежом. Закон о закрытии спортивных баст и казино предусматривает сохранение последних только в пятизвездочных отелях. При этом закрытие баст не будет иметь никаких последствий для государственного бюджета.

Правительство предусмотрело открытие курсов по переквалификации для лиц, оставшихся без работы в результате закрытия баст.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить