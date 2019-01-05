В Албании вступил в силу закон о запрете казино

Тирана, , 12:21 — REGNUM 1 января 2019 года вступил в силу закон о закрытии букмекерских контор, в том числе и баст (баста — кофейня, где можно делать ставки на результаты спортивных соревнований), и электронных казино по всей территории Албании

Постановление правительства о закрытии 31 декабря 2018 года всех электронных казино, спортивных баст, бинго, онлайн-ставок и гоночных ставок было одобрено на пленарном заседании Кувенда (парламента) Албании в конце октября 75 голосами «за», причем депутаты от оппозиции не приняли участие в голосовании.

Как сообщает албанское новостное агентство «Телеграфи», в правительстве Албании считают, что данное решение нанесет удар по преступности и является крайне важным для защиты благосостояния граждан.

С 1 января 2019 года специально созданная команда программистов приступила к работе по закрытию страниц онлайн-ставок за рубежом. Закон о закрытии спортивных баст и казино предусматривает сохранение последних только в пятизвездочных отелях. При этом закрытие баст не будет иметь никаких последствий для государственного бюджета.

Правительство предусмотрело открытие курсов по переквалификации для лиц, оставшихся без работы в результате закрытия баст.