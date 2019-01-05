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В России разрешат культивировать опийный мак

Политика

Для производства лекарств на двух предприятиях

В России разрешат культивировать опийный мак
Ляшко Юрий © ИА Красная Весна
Мак

Москва, 5 января 2019, 10:48 — REGNUM  Законопроект, направленный на создание в России предприятий полного цикла производства наркотических средств и психотропных веществ из культивируемых наркосодержащих растений, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM.

Предлагается отменить существующий запрет и определить порядок культивирования наркосодержащих растений для производства в медицинских целях и в ветеринарии наркотических средств и психотропных веществ.

В России зарегистрированы 13 лекарственных препаратов на основе опия (9 из них включены в перечень ЖНВЛП), которые производятся из импортируемых фармацевтических субстанций. Международный рынок фармсубстанций для производства препаратов опия контролируется группой из десяти компаний, девять из которых находятся в юрисдикции государств, применивших к России санкции, указали в правительстве.

Полный цикл производства наркотических анальгетиков центрального действия предполагает культивирование разрешенных сортов наркосодержащего снотворного мака (Papaver somniferum L, в сельскохозяйственной практике — масличный мак, в соответствии с Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 года — опийный мак) с высоким содержанием алкалоидов опия (морфин, тебаин, кодеин), переработку маковой соломы в активные фармацевтические субстанции и производство наркотических лекарственных препаратов.

Согласно законопроекту, заниматься производством таких препаратов можно будет федеральным государственным унитарным предприятиям, имеющим лицензии на производство и переработку наркотических средств и психотропных веществ. В настоящее время в России таким требованиям соответствуют два подведомственных Минпромторгу предприятия, указали в правительстве.

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Фармацевтика и фармакология
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