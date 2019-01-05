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Спикер палаты представителей Конгресса: Отношения Трампа и Путина опасны

Политика

Демократы продолжают свою политическую войну против Трампа

Спикер палаты представителей Конгресса: Отношения Трампа и Путина опасны
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин и Дональд Трамп

Вашингтон, 5 января 2019, 10:20 — REGNUM  Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что отношения американского президента Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным являются опасными. Об этом она сказал накануне, 4 января, в эфире MSNBC.

По словам Пэлоси, отношения Трампа с «гангстерами по всему миру» выглядят устрашающими. Так Пэлоси ответила на вопрос о том, что она думает об отношениях Путина и Трампа.

«Владимир Путин? Серьёзно? Я думаю, это опасно», — сказал Пэлоси.

Напомним, после промежуточных выборов в Конгресс в ноябре 2018 года демократы смогли добиться контроля над палатой представителей. Пэлоси, которая до этого была лидером меньшинства, стала спикером палаты. Стоит отметить, что она уже была спикером палаты представителей с 2007 по 2011 годы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после поражения Хиллари Клинтон на выборах президента США в 2016 году, демократы не смирились с проигрышем и развернули яростную политическую войну против победившего Трампа и республиканцев.

Одним из инструментов этой войны являются лживые обвинения в адрес Трампа о якобы его связях с Россией.

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Российско-американские отношения
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