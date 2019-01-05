В кибератаке на политиков в Германии обвинили сторонников правых партий

Берлин, , 09:55 — REGNUM Кибератака на политиков в Германии имела политическую мотивацию и происходила из правого политического спектра, заявил депутат Бундестага Томас Ярзомбек изданию Financial Times.

Член христианско-демократического союза Германии и депутат парламента Томас Ярзомбек отметил, что большинство политиков, пострадавших от кибератаки, представляет левые и «зелёные» организации. Он предположил, что кибератака проводилась по политическим мотивам, и за ней стоят сторонники правых партий.

Автор журнала Washington Examiner Том Роган также предположил, что наиболее вероятным автором кибератаки является группа хакеров, связанная с правыми политическими организациями Германии. Он отметил, что политики из правой партии «Альтернатива для Германии» не пострадали от действий хакеров.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 января анонимная группа хакеров опубликовала персональные данные сотен немецких политиков. В сеть были выложены адреса, номера мобильных телефонов и личные переписки в мессенджерах и социальных сетях.