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В кибератаке на политиков в Германии обвинили сторонников правых партий

Политика

Политики из правой партии «Альтернатива для Германии» не пострадали от действий хакеров

Берлин, 5 января 2019, 09:55 — REGNUM  Кибератака на политиков в Германии имела политическую мотивацию и происходила из правого политического спектра, заявил депутат Бундестага Томас Ярзомбек изданию Financial Times.

Член христианско-демократического союза Германии и депутат парламента Томас Ярзомбек отметил, что большинство политиков, пострадавших от кибератаки, представляет левые и «зелёные» организации. Он предположил, что кибератака проводилась по политическим мотивам, и за ней стоят сторонники правых партий.

Автор журнала Washington Examiner Том Роган также предположил, что наиболее вероятным автором кибератаки является группа хакеров, связанная с правыми политическими организациями Германии. Он отметил, что политики из правой партии «Альтернатива для Германии» не пострадали от действий хакеров.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 января анонимная группа хакеров опубликовала персональные данные сотен немецких политиков. В сеть были выложены адреса, номера мобильных телефонов и личные переписки в мессенджерах и социальных сетях.

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Кибербезопасность и киберпреступность
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