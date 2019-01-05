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Глава тюменского управления МЧС ушёл в отставку

Политика

В связи с выходом на пенсию

Тюмень, 5 января 2019, 09:31 — REGNUM  В Тюменской области начальник Главного управления МЧС России по региону Юрий Алёхин ушёл в отставку. Основанием для этого стал его выход на пенсию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Освобождён от должности он был 28 декабря 2018 года указом президента России Владимира Путина. В Тюменской области он проработал восемь лет. Временно исполнять обязанности начальника региональной службы МЧС будет полковник Алексей Томчук.

При этом в ведомстве отмечают, что в некоторых интернет изданиях по этому поводу начались спекуляции, а в отдельных случаях и откровенная ложь. По данным ведомства, материал вышел 1 января на ленте одного из информагентств. При этом в ведомстве заявляют, что от силовых структур каких-либо сведений о якобы незаконной деятельности не поступало.

В ведомстве подтверждают, что генерал Алёхин и экс-губернатор Тюменской области Владимир Якушев действительно взаимодействовали, но строго в рамках интересов службы. Без взаимодействия невозможно было решить весь комплекс вопросов, позволивший избежать человеческих жертв, и в кратчайшие сроки устранить последствий наводнения на юге Тюменской области в 2016—2017 годах, а также справиться с последствиями катастрофы ATR 72 под Тюменью в 2012 году, размывом федеральной трассы Тюмень-Ханты-Мансийск в Уватском районе и обрушением жилого дома на ул. Харьковская в 2015 году.

Добавим, контракт у Юрия Алёхина заканчивается 31 января 2019 года. В настоящее время он находится в отпуске и является действующим сотрудником МЧС.

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