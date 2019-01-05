Варфоломей требует от православных церквей признать ПЦУ

Стамбул, Турция, , 08:03 — REGNUM Константинопольский патриарх Варфоломей направил обращение к патриархам и архиепископам автокефальных православных церквей и призвал их поддержать предоставлении автокефалии раскольничей Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом накануне, 4 января, сообщает сайт orthodoxia.info.

По словам Варфоломея, 6 января в день Богоявления он дарует томос об автокефалии и проведен совместную службу с предстоятелем ПЦУ. Украинские раскольники уже начали прибывать на Фанар, а от иерархов поместных православных церквей Варфоломей требует изучить детали его послания, чтобы приступить к признанию ПЦУ.

Так, Варфоломей пишет, что информирует иерархов о ситуации на Укрпаине и утверждает, что Фанар в курсе всех дел и «прекрасно знает волю и изъявленное желание Украины»

Кроме того, константинопольский патриарх утверждает, что несет особую ответственность в решении всех церковных вопросов.

«Вы согласитесь с этими усилиями… и признаете Украинскую церковь как автокефальную церковь…», — пишет он.

Далее он грозит иерархам православных церквей, утверждая, что если они будут игнорировать ПЦУ, то у них «не будет никакого оправдания … в Судный день».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, процедура предоставления томоса украинским раскольникам начнется 5 января. Сам томос будет вручен 6 января после литургии.