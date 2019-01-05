В Китае испытали свою «мать всех бомб» – видео

Пекин, , 04:24 — REGNUM Новый тип массивной авиационной бомбы испытан в Китае, сообщает Global Times.

https://twitter.com/globaltimesnews/status/1080765714187866112

Отмечается, что производитель бомбы — гигант китайской военной промышленности NORINCO. Новый тип вооружения, которое китайцы назвали своей версией «Матери всех бомб», продемонстрирован впервые.

«Матерью всех бомб» снаряд назван из-за его огромного потенциала уничтожения, который, как утверждает NORINCO, уступает только ядерному оружию.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине апреля США провели в Афганистане испытания мощной неядерной бомбы GBU-43/B. «Мать всех бомб» была сброшена в провинции Нангархар на объекты террористов «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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