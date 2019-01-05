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Глава генштаба РФ обсудил с американским коллегой ситуацию в Сирии

Политика

Обсуждалась тема борьбы с терроризмом

Москва, 5 января 2019, 04:00 — REGNUM  Переговоры по ситуации в Сирии провели глава Генштаба РФ Валерий Герасимов и Джозеф Данфорд, возглавляющий генштаб ВС США, сообщили в Минобороны РФ.

Переговоры состоялись 4 января. Обсуждались вопросы урегулирования ситуации в Сирии, борьба с терроризмом и необходимость поддержания российско-американского канала связи.

Напомним, переговоры проходили на фоне начала выхода американского контингента из Сирии. По заявлениям из Вашингтона, американцы будут покидать Сирию в течение четырех месяцев.

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Международное урегулирование по Сирии
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