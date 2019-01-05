NASA: Визит Рогозина в США придется отложить

Вашингтон, , 01:45 — REGNUM Визит главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина в США, запланированный на февраль 2019 года, отложен, заявила пресс-секретарь NASA Меган Пауэрc, передает 5 января телеканал «Звезда».

"NASA проинформировало «Роскосмос», что предложенный визит гендиректора российского космического агентства Дмитрия Рогозина, который запланирован на февраль 2019 года, придется отложить», — сказала Пауэрc.

По ее словам, на какое время придется отложить поездку Рогозина, пока не решено. Обоснования переноса визита главы «Роскосмоса» пресс-секретарем NASA также представлено не было.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце октября Пауэрс заявила, что Рогозин приглашен в США. Три дня назад — 2 января — она сказала, что подготовка к приему главы «Роскосмоса» в США продолжается.

Отметим, что во властных кругах Соединенных Штатов нет единодушного одобрения планов NASA сотрудничать с российскими коллегами. Приглашение Рогозина вызвало критику со стороны ряда лиц во власти в адрес американского космического агентства.

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