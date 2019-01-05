Трамп: Введу режим ЧС – и будет стена

Вашингтон, , 00:38 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации в США готов ввести президент этой страны Дональд Трамп ради решения вопроса с постройкой стены на границе с Мексикой. Об этом глава Соединенных Штатов сообщил журналистам, передает NBC.

Отвечая на вопрос о проблеме приостановки работы правительства из-за нерешенного вопроса о строительстве стены с Мексикой, Трамп заявил, что все можно решить — и стену построить «очень быстро».

«Я могу сделать это, если захочу. Мы можем объявить режим ЧС ради безопасности нашей страны, мы можем сделать это, — заявил Трамп. — Я еще не делал этого, но могу».

Напомним, работа американского правительства оказалась частично парализована из-за несогласованности по пункту бюджета о строительстве стены на южной границе США. Трамп требует выделить на стену с Мексикой бюджетные деньги, демократы не соглашаются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, эта ситуация используется противниками Трампа как повод объявить ему импичмент. Комментируя эти угрозы, президент Соединенных Штатов объявил, что демократы просто боятся проиграть выборы.

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