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Адвокат рассказал, когда экс-президенту Украины вынесут приговор

Политика

«Дана команда вынести приговор»

Киев, 4 января 2019, 23:45 — REGNUM  В Киеве поручили вынести приговор бывшему президенту Украины Виктору Януковичу к февралю 2019 г. Об этом заявил адвокат украинского политика Виталий Сердюк в интервью РИА Новости.

«По нашей информации, дана команда (Оболонскому районному суду Киева) вынести приговор (Януковичу) к февралю, годовщине расстрелов на майдане», — сказал адвокат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, официальный Киев обвиняет экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене, изменении государственных границ и многих других «преступлениях». Сам политик отвергает все обвинения.

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Дело Януковича
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