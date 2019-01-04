Адвокат рассказал, когда экс-президенту Украины вынесут приговор

Киев, , 23:45 — REGNUM В Киеве поручили вынести приговор бывшему президенту Украины Виктору Януковичу к февралю 2019 г. Об этом заявил адвокат украинского политика Виталий Сердюк в интервью РИА Новости.

«По нашей информации, дана команда (Оболонскому районному суду Киева) вынести приговор (Януковичу) к февралю, годовщине расстрелов на майдане», — сказал адвокат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, официальный Киев обвиняет экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене, изменении государственных границ и многих других «преступлениях». Сам политик отвергает все обвинения.

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