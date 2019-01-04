Точных сроков вывода военных США из Сирии нет — госдеп

Вашингтон, , 22:57 — REGNUM Официальный Вашингтон пока не определился со сроками вывода войск США из Сирии. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил высокопоставленный представитель госдепартамента.

«У нас (властей США) нет никаких сроков», — сказал чиновник.

По его словам, вывод войск США из Сирии должен проходить в «тесной координации с нашими союзниками и партнерами».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 декабря 2018 г. президент США Дональд Трамп заявил о предстоящем полном выводе войск США из Сирии в связи с «победой над «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Читайте также: National Interest: Вывод войск США вызвал беспокойство в Иране

А также: Уходя из Сирии, США развязывают руки террористам — де Мистура