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Точных сроков вывода военных США из Сирии нет — госдеп

Политика

«Нет никаких сроков»

Вашингтон, 4 января 2019, 22:57 — REGNUM  Официальный Вашингтон пока не определился со сроками вывода войск США из Сирии. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил высокопоставленный представитель госдепартамента.

«У нас (властей США) нет никаких сроков», — сказал чиновник.

По его словам, вывод войск США из Сирии должен проходить в «тесной координации с нашими союзниками и партнерами».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 декабря 2018 г. президент США Дональд Трамп заявил о предстоящем полном выводе войск США из Сирии в связи с «победой над «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Участие США в войне в Сирии
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