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Трамп отреагировал на намерение демократов организовать ему импичмент

Политика

«Они (представители Демократической партии) хотят добиться импичмента»

Вашингтон, 4 января 2019, 20:59 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп на странице в соцсети Twitter прокомментировал призывы некоторых представителей Демократической партии к его импичменту.

«Они (представители Демократической партии) хотят добиться импичмента, потому что знают, что не смогут победить (на выборах) в 2020 году, — написал Трамп. — Слишком большой успех!»

Ранее ряд СМИ сообщал, что конгрессмен, представляющий Демократическую партию, намерен выдвинуть резолюцию об импичменте президента США Дональда Трампа.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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