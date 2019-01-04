Русский флот на Тихом океане. Активность перед большим затишьем

Олег Айрапетов, , 20:59 — REGNUM

Соревнование железной дороги и торгового флота, начавшееся со строительством Транссиба, к началу XX века так и не завершилось. Можно сказать, что с ростом количества, веса и объема отправляемых на Дальний Восток из европейской части страны грузов, оно не могло завершиться решительным переломом в пользу наиболее логичного выбора в пользу железной дороги. После открытия движения по Сибирская железной дороге количество пароходных рейсов Доброфлота из Одессы во Владивосток сократилось с 25 до 18 в год. Тем не менее, вплоть до 1914 года дорога так и не смогла полностью заменить морские перевозки. Пароходное сообщение по-прежнему играло значительную роль в связях европейской России с Дальним Востоком. Сократилось только пассажирское сообщение, не смотря на то, что цена на билеты от Одессы до Владивостока сократилась (300 руб. за место в каюте и 120 руб. за палубное помещение). После войны с Японией войска практически не перевозились (исключение составил 1911 год, когда морем перевезли 502 нижних чина). В среднем с 1907 по 1912 год по линии Одесса-Владивосток количество перевезенных пассажиров почти никогда не превышало 700 чел. Переселенцев уже не было. А вот объем грузовых перевозок по той же линии уверенно рос, начиная с 1907 г.(1645 072 пуда до 1912 года (6 393 148 пудов).

В 1913 году он вырос до 8 231 819 пудов, и в 1914 по понятным причинам сократился до 5 216 979 пудов. Главным получателем грузов из европейских портов России оставался Владивосток. В 1913 году сюда было ввезено 4 674 032 пуда, вывоз из Владивостока составил 111 296 пудов (для сравнения — из Японии 58 436 пудов, из Сингапура 694 259 и из Коломбо 750 130 пудов).

С начала XX века гонка вооружений на Дальнем Востоке приобрела очевидный характер. В феврале 1902 года сюда прибыл крейсер «Варяг», в сентябре 1902 года туда же отправились из Кронштадта «Новик» и «Аскольд», в январе 1903 г. они пришли в Порт-Артур. В октябре 1902 года отряд контр-адмирала Э.А. Штакельберга ушел на Дальний Восток. Отряд задержался в виду необходимости устранить недоработки, допущенные при строительстве на «Палладе» и «Диане». В его состав входили броненосцы «Ретвизан» и «Победа», крейсера «Диана», «Паллада», «Богатырь» и «Боярин». В походе практически на всех кораблях, за исключением «Богатыря» и «Ретвизана», неоднократно происходили поломки.

Подкреплять порт-артурскую эскадру приходилось в предвоенный период, в условиях ясно понимаемой командованием опасности. В июне 1903 г. на Тихий океан из Балтики ушел крейсер «Баян», в августе он встретился в Средиземном море с броненосцем «Цесаревич». В ноябре 1903 года корабли прибыли в Порт-Артур в полной готовности в случае необходимости пробиться на базу с боем. В результате в состав русской эскадры на Тихом океане входили 7 эскадренных броненосцев, 4 броненосных крейсера 1-го ранга, 5 бронепалубных крейсеров 1-го ранга, 2 крейсера 2-го ранга, 6 канонерских лодок, 25 эскадренных миноносцев, 10 миноносцев, 2 минных крейсера, 2 минных заградителя. 1 эскадренный броненосец, 2 крейсера 1-го ранга, 1 крейсер 2-го ранга, 7 эскадренных миноносцев, 4 миноносца и 3 транспорта находились в пути на Дальний Восток под командованием вице-адмирала А.А. Вирениуса. Завершить переход к началу военных действий они не успели. Макаров убеждал Морское министерство в необходимости довести суда до Дальнего Востока, однако они были возвращены назад из Джибути.

Одновременно из Средиземного моря в Японию шли два броненосных крейсера, купленные японцами в Италии, которые благополучно достигли своих берегов в апреле 1904 г. Таким образом, на Дальнем Востоке японцы получили превосходство в ударных силах флота — эскадренных броненосцах и броненосных крейсерах — 14 против 11. Русские броненосцы имели скорость от 16 до 18,5 узла, японские — от 18 до 18,25 узлов, что давало японской броненосной эскадре преимущество в скорости. Артиллерийское вооружение было сравнимым. На русских броненосцах: 20 12-дюймовых, восемь 10-дюймовых, 82 6-дюймовых орудия; на японских: 24 12-дюймовых и 84 6-дюймовых орудия. При этом в Порт-Артуре находился всего один броненосный крейсер (два 8-дюймовых и восемь 6-дюймовых орудий), японцы имели возможность концентрации своих восьми броненосных крейсеров, которые имели 10-дюймовое, 30 8-дюймовых и 106 6-дюймовых орудий. Превосходство в крейсерах первого и второго рангов (12 против семи), канонерских лодках (восемь против шести), минном флоте (28 эскадренных и 19 номерных миноносцев, 19 минных заградителей против двух минных крейсеров, 24 эскадренных, 10 номерных миноносцев и четырех минных заградителей) также было за японцами.

Русские военно-морские силы на Дальнем Востоке были рассредоточены между Владивостоком и Порт-Артуром, разделенными двумя морями и Цусимским проливом, промежуточных баз не имелось. Три русских броненосных крейсера первого ранга и бронепалубный крейсер первого ранга находились во Владивостоке, и крейсер первого ранга — в корейском порту Чемульпо (современный Инчхон). Огромным превосходством Японии было наличие собственной судоремонтной базы. Ни Владивосток, ни Порт-Артур ее не имели. Обе русские морские крепости находились достаточно далеко от берегов Японии и не могли быть использованы как удачная база действий против нее.

Подводя итоги можно заметить следующее: русский флот на Тихом океане вплоть до середины 1850-х годов развивался по остаточному принципу, государству было не до активной политики на Тихом океане, на берегах которого существовали приносившие еще доход владения. После Крымской войны границы этих владений стали расширяться, наиболее прочная и быстрая связь с ними обеспечивалась по морю. Сухопутный путь был очень неудобным и требовал слишком много времени. Кроме того, Тихий океан стал превращаться во вспомогательный театр военных действий, позволяющий угрожать океанским коммуникациям Англии, что и продемонстрировал Польский кризис 1863—1864 гг. Русская крейсерская эскадра сыграла определенную роль в имитации угрозы британским торговым коммуникациям. Конечно, на длительный успех крейсера, не имеющие поддержки на линейный флот, рассчитывать не могли. Они могли надеяться лишь на то, чтобы оттянуть на себя более или менее значительные силы британского флота.

Прочность владения территориями на Тихом океане зависела от прочности связи их с метрополией по морю. От надежности этой связи зависело и заселение новоприсоединенных территорий переселенцами из европейской части России, то есть их освоение. Последнее становилось все более важным, поскольку на Дальнем Востоке наметилось и противостояние с Китаем. После русско-турецкой войны 1877−1878 гг. и вплоть до 1885 года это противостояние стало приобретать все более отчетливый характер, и причем не только на суше, но и на море. В гонку военно-морских вооружений вступила и Япония.

Кушкинский кризис 1885 года в очередной раз продемонстрировал слабость русских позиций на Дальнем Востоке и ускорил принятие решения о начале строительства Сибирской железной дороги, что значительно увеличило нагрузки на морские перевозки во Владивосток. С начала 1890-х русско-китайские отношения нормализовались, чтобы вскоре стать союзными. Вмешательство России, Франции и Германии в урегулирование японо-китайской войны и последовавшее за этим проникновение России в Китай сделало конфликт с Японией вопросом времени. Последний период в истории русского флота на Дальнем Востоке в изучаемый период наступает в последнее десятилетие, предшествующее русско-японской войне. Он характеризуется наиболее интенсивным военным и военно-морским строительством на Дальнем Востоке, Гонка вооружений, которая началась в регионе, была Россией проиграна. Нельзя быть сильным везде — военно-морское строительство России было рассредоточено по трем основным направлениям — Балтика, Черное море и Тихий океан. В результате Япония получила возможность выбрать время для начала конфликта, что обеспечило ей преимущество на море в начале войны, которое в конце концов развилось в господство на коммуникациях, связывающих Японию с Манчжурией, где шли основные сражения этой войны.