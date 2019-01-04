Вывод войск из Сирии – это хитрый ход Трампа?

Дамаск, , 20:04 — REGNUM Отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор дал интервью телеканалу Fox News, представив решение президента Дональда Трампа как тонкий и умный ход, который приведет, в конечном итоге, к разрушению отношений между Россией, Турцией и Ираном.

По мнению полковника, вывод американских войск из Сирии ликвидирует «спаивающий различных партнеров фактор». Он также добавил, что «для сотрудничества русских, турок и иранцев нет никаких причин в принципе — и это хорошо».

Дуглас Макгрегор говорит, что Турция уже начала ввод войск на территории курдских повстанцев, и в этот же район начала прибывать армия Сирии. Он уверен, что турецкая и сирийская армия рано или поздно столкнутся. Полковник считает, что России придется делать выбор между Сирией и Ираном — с одной стороны, и Турцией — с другой.

С просьбой прокомментировать мнение Дугласа Макгрегора ИА REGNUM обратилось к эксперту Института информационных войн Владимиру Васильеву. Владимир Васильев сказал следующее: «Конечно же, опасность столкновения Турции и Сирии на линии соприкосновения в Северной Сирии есть, по крайней мере, между протурецкими боевиками и сирийскими военными».

Однако, по мнению эксперта, сотрудничество трех стран, России, Турции и Ирана, не ограничивается одной территорией Сирии. Далее Васильев подчеркнул: «С Россией есть совместный проект по газу «Турецкий поток». Кроме этого, Турция закупает у России передовые вооружения — ЗРК С-400. Иран тоже связан с Турцией по другим вопросам. Поэтому каждая страна при принятии какого-либо решения будет учитывать весь объем сотрудничества в целом, т.к. невозможно быть военными противниками в одном месте, а партнерами — в другом».

Эксперт также считает, что следует учитывать умение стран Запада стравливать страны друг с другом для своей выгоды, и в этом искусстве им пока нет равных. Владимир Васильев считает, что в данной ситуации многое зависит от военно-политического руководства Турции, от его трезвой оценки ситуации.

Эксперт также сказал: «Если Сирия и Россия сумеют договориться с лидерами курдского движения о культурной автономии сирийских курдов и расформировании курдских вооруженных отрядов, то у Турции не будет повода для начала военной операции. А ввязываться в военную авантюру ради экспансии может быть не по силам турецкой экономике».