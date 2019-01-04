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Глава МИД Польши заявил, что «Северный поток-2» убьет Украину

Политика

Трубопровод «Северный поток — 2», протяжённость которого превысит 1,2 тыс. км, пройдёт по дну Балтийского моря из РФ в Германию

Варшава, 4 января 2019, 19:59 — REGNUM  Проект газопровода «Северный поток — 2», который пройдет по дну Балтийского моря из РФ в Германию, «убивает» Украину. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в интервью Handelsblatt.

«Северный поток — 2» убивает Украину», — заявил польский министр.

По его словам, Украина в случае приостановки транзита голубого топлива может потерять не только значительные доходы, но и «гарантию защиты от дальнейшей российской агрессии».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, трубопровод «Северный поток — 2», протяжённость которого превысит 1,2 тыс. км, пройдёт по дну Балтийского моря из РФ в Германию. Пропускная способность двух ниток газопровода в год будет достигать 55 млрд кубометров голубого топлива.

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Северо-Европейский газопровод (Nord Stream)
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