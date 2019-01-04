Экс-министр: Бюджет Украины теряет на таможенных «схемах» $4 млрд в год

Киев, , 18:45 — REGNUM Украинские власти могли бы погасить долги перед Международным валютным фондом за счет прикрытия контрабандных схем на таможне, а не за счет населения и повышения коммунальных тарифов. Об этом 4 декабря в эфире одного из украинских телеканалов заявила депутат от фракции «Самопомощь» в Верховной раде Оксана Сыроид.

«Международный валютный фонд — это фактически банковская структура. У них нет никаких сантиментов. Они дали деньги и хотят, чтобы им их вернули. Это уже вопрос к каждому государству: насколько страна будет заботиться о своих интересах, в чем она готова уступить? К примеру, вместо повышения тарифов, можно было сказать: мы возьмем деньги с таможни», — сказала Сыроид.

В свою очередь экс-министр экономики Украины Виктор Суслов напомнил, что ежегодно бюджет Украины теряет около $4 млрд из-за теневых схем на таможне и контрабанде товаров.

«Объем контрабанды, связанный с неуплатой налогов на таможне, превышает 100 млрд грн или примерно 4 млрд долл, это общеизвестная цифра. Если закрыть контрабанду на таможне — закроются дополнительные источники финансирования многих наших групп у власти. Власть на это не соглашается, поэтому контрабанда и продолжается. Это один из основных источников коррупции. Решили вытягивать деньги из населения путем повышения тарифов. Во власти считают, что люди никуда не денутся и вынуждены будут платить», — возмутился Суслов.

ИА REGNUM напоминает, что 21 декабря пресс-служба Нацбанка Украины сообщила о получении Киевом 1,4 млрд долларов первого транша по новой программе сотрудничества с МВФ на условиях программы Stand-By Arrangement (SBA). Новая программа SBA предусматривает предоставление Украине финансирования на общую сумму 2,8 млрд специальных прав заимствований (около 3,9 млрд долл. США) на протяжении 14 месяцев. Она сосредоточится, в частности, на продолжении фискальной консолидации и снижении уровня инфляции с сохранением гибкого обменного курса, а также укреплении финансового сектора и ряде структурных реформ в сфере налогового администрирования, приватизации и государственного управления.

Между тем, в текущем году Украине в рамках погашения предыдущих долгов придется выплатить МВФ порядка 1,8 млрд долларов. Согласно плану выплат, первый платеж должен быть осуществлен уже 1 февраля, а наибольшую сумму Украина должна будет заплатить Фонду в сентябре.