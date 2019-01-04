Украинский эксперт: Киеву военная помощь от США обходится слишком дорого

Киев, , 18:32 — REGNUM Украина платит за американскую военную помощь очень высокую цену, в частности тем, что стала полем битвы США и Российской Федерации. Об этом 4 января в эфире одного из украинских телеканалов заявила политолог Андрей Видишенко.

«Украина систематически платит за любое предоставление услуг со стороны наших западных партнеров — США и ЕС… Конечно, США предоставляют Украине вооружения, закладывая (соответствующее финансирование — ред.) в бюджет. Но взамен Украина будет обеспечивать определенные услуги правительству США… Часто эти услуги коренным образом не совпадают с национальными интересами нашей страны», — констатировал политолог.

По его словам, это касается возможной закупки углеводородов, угля из Пенсильвании и прочих вопросов.

«Украина уже платит свою цену тем, что является фактически инструментом в руках столь мощного игрока как США в их игре с Российской Федерацией. Это уже достаточно высокая цена… Украина стала полем битвы сверхдержав. Это достаточно высокая цена в любом случае», — заявил Видишенко.

По его словам, США предоставят Киеву вооружение, если захотят активно использовать Украину для воздействия на Кремль.

«Традиционно украино-американские отношения являются лишь проекцией российско-американских отношений, не более того. Это очень взаимосвязанные вопросы. В связи с этим гипотетическая возможность предоставления летального оружия будет зависеть от позиции США в двусторонних отношениях с Москвой. Если Вашингтон посчитает необходимым использовать Украину более активно в качестве инструмента воздействия на Российскую Федерацию, есть возможность того, что вариант с предоставлением летального оружия осуществится», — констатировал политический эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 января посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что Украина ожидает от НАТО и США дополнительную военную помощь.

«Угроза России не только Украине, но и угроза Европе в целом. США Россия воспринимается как угроза, а такого не было раньше. Поэтому мы уже работаем вместе. Мы ожидаем продолжения помощи (от США и НАТО — ред.) по увеличению оборонных возможностей. Мы ожидаем еще и развития конкретных проектов в сфере энергетики, энергетической безопасности», — сказал Чалый.

До этого бывший посол США на Украине, директор Атлантического совета (Atlantic Council) Джон Хербст заявил, что «через два-три месяца мы увидим, что США дают оружие Киеву и объявят о новых санкциях против РФ в связи с агрессией в Керченском проливе».