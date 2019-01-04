Эксперт: «Бесконтрольно разрешить всем в РФ голосовать – это ошибка»

Киев, , 18:09 — REGNUM Политический эксперт Валентин Гладких назвал закрытие избирательных участков, созданных при украинских дипломатических учреждениях в России, «ограничением конституционных прав граждан Украины». Об этом Гладких заявил 4 января в эфире одного из украинских телеканалов.

«Это действительно ограничение конституционных прав граждан Украины, которые стоят на консульском учете и которые на самом деле имеют право проголосовать. Если кто-то представляет, что они (украинцы в России — ред.), чтобы проголосовать поедут в Финляндию или Казахстан, я это слабо представляю, вряд ли это возможно», — сказал Гладких.

Эксперт считает, что махинации на избирательных участках при украинских дипломатических учреждениях в России возможны только в интересах действующей власти.

«Кого побаивается в данном случае Петр Алексеевич Порошенко? Что представители дипучреждений будут фальсифицировать результаты выборов в пользу его оппонентов? Я слабо в это верю… Поэтому, когда мы говорим о возможных фальсификациях, которые возможны на тех участках, которые являются консульскими учреждениями Украины, в принципе, махинации возможны в интересах действующей власти», — добавил Гладких.

Он напомнил, что Киев впервые начал закрывать избирательные участки в России еще в 2004 году.

«Впервые эпопея с закрытием избирательных участков в Российской Федерации началась в далеком 2004 году… Тогда их количество сократили, поскольку их количество было фантастическим. Проголосовать должны были миллионы, что могло существенно повлиять на результаты волеизъявления. Возможно, там голосов было бы больше, чем в Украине… Это одна крайность, которую мы должны осознавать. Бесконтрольно разрешить там всем голосовать — это ошибка, которая может быть использована для злоупотреблений», — резюмировал политолог.

ИА REGNUM напоминает, что 3 января министр иностранных дел Украины Павел Климкин объяснил закрытие пяти иностранных избирательных участков, созданных при дипломатических учреждениях в РФ, необходимостью обеспечить безопасность украинским гражданам.

«Нас беспокоит прежде всего безопасность украинских граждан, которые, несмотря на административное и пропагандистское давление, все-таки решатся стать членами избирательных комиссий или просто прийти на выборы… Можно не сомневаться, что все, кто примут участие в голосовании, обязательно окажутся под колпаком ФСБ и рискуют в ближайшее время стать жертвами репрессий», — сказал Климкин.

Он также проинформировал, что в России находится более 2,5 млн украинских граждан.

В конце декабря Центральная избирательная комиссия Украины ликвидировала 5 иностранных избирательных участков, образованных при украинских дипучреждениях в РФ. При этом ЦИК изменила границы избирательных участков, созданных при посольствах Украины в Грузии, Казахстане и Финляндии, расширив регионами РФ, которые были закреплены за ликвидированными участками.