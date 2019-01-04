В Крыму назвали условие прохода украинских кораблей через Керченский пролив

Симферополь, , 16:59 — REGNUM У экипажей украинских кораблей, строго соблюдающих международные требования, не возникнет никаких сложностей с проходом через воды Керченского пролива. Об этом сообщил вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов в интервью РИА Новости.

По его словам, для прохождения «узкого и требующего большой осторожности Керчь-Еникальского канала» экипажам украинских кораблей нужно просто выполнить определенные процедуры, чтобы не создавать угрозу.

Мурадов добавил, что власти Украины взяли курс на обострение ситуации, поэтому делают ставящие под угрозу безопасность в Керченском проливе заявления.

Как передавало ИА REGNUM, 3 января советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков сообщил, что Киев в ближайшее время планирует вновь отправить корабли военно-морских сил (ВМС) Украины через Керченский пролив.

По его словам, корабли ВМС Украины имеют право беспрепятственного прохода из Черного до Азовского моря и наоборот.

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