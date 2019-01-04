Центральные аппараты ряда министерств и ведомств переедут в новое здание

Москва, , 16:23 — REGNUM В 2019 году центральные аппараты ряда министерств и ведомств федерального значения переедут в новые помещения. Об этом сегодня, 4 января, сообщает пресс-служба правительства России.

В сообщении сказано, что во исполнение решений, которые были приняты президентом России Владимиром Путиным и председателем правительства Дмитрием Медеведевым в целях совершенствования организации деятельности федеральных органов исполнительной власти, правительством организована работа по созданию нового комплекса правительственных зданий для совместного размещения ряда федеральных органов исполнительной власти и подведомственных им организаций.

Данное решение также продиктовано необходимостью повышения качества выполнения государственных функций, оптимизации затрат на содержание и внедрение нового подхода к обеспечению деятельности федеральных органов власти.

В итоге, решено, что центральные аппараты министерства промышленности и торговли, министерства связи и министерства экономического развития, а также центральные аппараты Росаакредитации, Росстандарта, Ростуризма и Росимущества переедут в помещения здания правительственного комплекса, расположенного на территории Московского международного делового центра «Москва-Сити», по адресу Пресненская набережная, дом 10, строение 2.

Переезд будет организован в 2019 году.