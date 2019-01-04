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Скандал в Литве вокруг «золотых ложек» для армии закончился ничем

Политика

Именно так можно трактовать штраф в семь тысяч евро, который выглядит символическим на фоне оборота конкурсных закупок в литовской армии

Вильнюс, 4 января 2019, 16:20 — REGNUM  Крупный скандал в литовской армии 2016 года, когда выяснилось, что кухонная утварь покупалась по цене, завышенной иногда в восемь раз, завершился сегодня, 4 января, решением Вильнюсского участкового суда, который вынес штраф уже бывшему руководителю компании Nota Bene, которая и продавала литовской армии ложки, ножи, вилки и другую кухонную утварь, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Суд признал главу компании виновным и вынес штраф в семь тысяч евро. Литовская армия, осуществляя в 2014 году покупку стоимостью 173,8 тыс. евро, приобрела доски для резанья продуктов за 180 евро, когда идентичная в магазине на тот момент стоила 28 евро, ножи для хлеба — за 142 евро, хотя цена в магазине 13 евро и так далее. Скандал в 2016 году широко обсуждался в Литве, стоил должностей ряду руководителей и едва не лишил поста на тот момент министра обороны Юозаса Олекаса.

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Кроме завышенной стоимости компания-поставщик также прибегла к прямому подлогу. Например, в договоре было указано, что производителем всех товаров является Karcher-Futuretech GmbH (за исключением нескольких товаров производителя Dometic), но были доставлены товары и других производителей. На товары компания просто наклеила наклейки с названием Karcher-Futuretech GmbH.

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Политическая жизнь Литвы
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