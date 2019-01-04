Путин и Нетаньяху по телефону обсудили ситуацию в Сирии

Москва, , 16:09 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сегодня, 4 января, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе разговора лидеры двух стран обсудили ситуацию в Сирийской Арабской Республике, в том числе с учётом намерений властей США вывести свои войска из этой страны. Путин и Нетаньяху подчеркнули, что остатки террористов в Сирии необходимо уничтожить во что бы то ни стало и двигаться дальше по пути скорейшего политического урегулирования в САР.

Для этого Россия и Израиль готовы и дальше укреплять взаимную координацию по военным и дипломатическим каналам.

Затрагивались и другие вопросы двусторонней повестки дня, в том числе стремление к развитию контактов на различных уровнях.

Также Нетаньяху выразил соболезновавшая руководству и народу Российской Федерации в связи с трагической гибелью людей в Магнитогорске, где частично обрушился многоквартирный жилой дом.