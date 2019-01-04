El Pais: Задержание одного из лидеров «желтых жилетов» взволновало Францию

Париж, , 16:01 — REGNUM Радикальные политики как правого, так и левого толка критикуют французские власти за арест Эрика Друэ, одного из предводителей протестного движения «желтых жилетов», который был отпущен на свободу меньше чем через сутки, сообщает испанское издание El Pais. Что это было — тщательно спланированная провокация или очередной неверный шаг правительства?

Через два дня после того, как президент Франции Эммануэль Макрон пообещал в традиционном новогоднем обращении, что «республиканский порядок будет безоговорочно гарантирован», один из лидеров манифестантов, к которым было обращено предупреждение национального лидера, был арестован за организацию несанкционированной акции в Париже. Задержание Эрика Друэ вызвало серьезную политическую критику и может привести к ожесточению протестов обедневших представителей среднего класса, волны которых сотрясали Францию последние несколько недель.

«Все происходящее здесь — это политика, форма ведения дел политическая», — заявил Друэ в четверг вечером, 3 января, выйдя на свободу по истечении срока предварительного заключения из парижского полицейского участка и представ перед многочисленными представителями прессы в сопровождении своего адвоката.

Тридцатитрехлетний дальнобойщик, один из инициаторов манифестаций «желтых жилетов», был задержан в среду вечером на Площади Согласия. Друэ собрал там своих соратников, чтобы зажечь свечи в память о жертвах протестов, начавшихся в средине ноября и продолжающихся, хоть и с меньшей интенсивностью, по сей день по всей стране.

«Однако все является политикой и в действиях «желтых жилетов», и в последнее время это можно сказать конкретно о Друэ — очень противоречивой фигуре в рядах движения», — отмечает El Pais. Водитель грузовика из Сены и Марны, одного из пригородов Парижа, уже подвергался аресту 22 декабря за то, что был вооружен дубинкой — по этому делу он должен будет предстать перед судом в июне. Разногласия вызвало заявление Друэ по телевидению, что он готов «войти в Елисейский дворец» (т.е. резиденцию президента страны) — эти слова стоили активисту первого судебного расследования.

«Особая жестокость намерений 31 декабря и систематическое попрание политических прав оппонентов обрисовывают ужасно пугающее лицо Эммануэля Макрона», — написала в своем аккаунте в Twitter Марин Ле Пен, лидер «Национального объединения» (ранее известного как «Национальный фронт»).

Другой радикальный политик, только уже левых взглядов, Жан-Люк Меланшон тоже откликнулся на задержание Друэ.

«В очередной раз Эрик Друэ был арестован. За что? Это злоупотребление властью. Политическая полиция атакует и снова преследует вдохновителей движения «желтых жилетов», — высказался глава движения «Непокоренная Франция», признавший на этой неделе, что восхищается Друэ.

«Когда кто-либо организует манифестацию, не предупредив о ней, это означает неуважение к правовому государству», — отреагировал на критику французский министр экономики Брюно Ле Мэр.

Прокуратура Парижа обвиняет активиста в проведении несанкционированной акции: он предстанет перед судом 15 февраля и может получить до 6 месяцев тюрьмы и максимальный штраф в 7 500 евро. Адвокат Друэ Хеопс Лара назвал задержание «полным произволом».

Испанское СМИ задается вопросом, какой эффект арест лидера «желтых жилетов» окажет на протесты, запланированные движением на эту субботу, 5 января. В последней крупной манифестации 29 декабря приняло участие минимальное количество человек: 800 в Париже и 12 тысяч по стране, согласно данным полиции. Это в два раза меньше, чем за неделю до этого, и никак не может сравниться с 282 тысячами протестующих 17 ноября.