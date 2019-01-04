Сколько дней осталось Польше до 1939 года?

Станислав Стремидловский, , 15:45 — REGNUM

Министр внутренних дел Италии и глава партии «Лига» Маттео Сальвини собирается в Варшаву. В среду, 9 января, он планирует встретиться с главой польской правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) Ярославом Качиньским, чтобы, как сообщила итальянская газета La Repubblica, обсудить возможность создания альянса во время выборов в Европейский парламент (пройдут в мае 2019 года). Информацию издания подтвердила пресс-секретарь PiS Беата Мазурек.

Сальвини представляет силы, которые противостоящие им европейские бюрократы и либеральные глобалисты называют «популистами», хотя по-русски более правильным будет название «народники». По данным итальянских изданий, он собирается привлечь в качестве союзников французское «Национальное движение» Марин Ле Пен, немецкую «Альтернативу для Германии», голландскую Партию свободы Герта Вильдерса, партию Шведских демократов Йимми Окессона. Предполагается, что «Лига» организует в Италии в марте этого года крупное международное мероприятие, на котором будет объявлено о создании объединения европейских народников. По мнению экспертов, Сальвини рассчитывает получить в Европарламенте около 130−140 мест, чего будет достаточно для того, чтобы иметь возможность сесть за стол переговоров с Европейской народной партией Манфреда Вебера, которого лоббирует на пост председателя Европейской комиссии канцлер Германии Ангела Меркель.

Приход Вебера на смену Жану-Клоду Юнкеру пугает Восточную и Центральную Европу, опасающихся «германизации» Европейского союза и тотального диктата Берлина. Это может быть интересно и Польше, которая часто ассоциируется со странами этого региона в противостоянии «Европе двух скоростей» и немецко-французскому альянсу. Хотя и тут хватает своих нюансов. Судя по всему, ставку на Европейскую народную партию во время избирательной кампании продолжает делать такой «возмутитель спокойствия», как венгерский премьер-министр и лидер партии «Фидес» Виктор Орбан. Что означает раскол Восточной и Центральной Европы и игры Будапешта против Варшавы. Правда, аналитики считают, что альянс между Сальвини и Качиньским маловероятен. В том числе из-за того, что «Лига» и ее европейские союзники испытывают симпатии к Москве, проводят «пророссийскую политику» и хотят отмены режима санкций.

Однако не факт, что это будет иметь значение в предвыборных раскладах. Как заявил Польскому радио маршал сената Польши Станислав Карчевский, комментируя предстоящую встречу председателей партий «Лига» и «Право и Справедливость» и перспективу создания блока, «у нас другое отношение к Москве, но мы должны говорить об этом, важно будущее Европарламента, важно и какие коалиции будут заключены». И здесь Варшаве предстоит все хорошо продумать. PiS уже определила главного своего врага. Как заявил на днях в интервью немецкой деловой газете Handelsblatt министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, помимо юридических претензий Брюсселя к польским властям, «есть еще политический процесс», который «используется в качестве политического инструмента, особенно сейчас, перед выборами в Европейский парламент».

На острие — вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс, который «отвечает за процесс против Польши, в настоящее время является ведущим кандидатом социал-демократов на выборах в Европарламент и продолжает критиковать Польшу», заключает Чапутович. Европейская народная партия в этом смысле, как естественный противник социал-демократов, в случае успеха в мае 2019 года значительно снизит давление Тимммерманса. Но у нее могут оказаться свои претензии к PiS. Если же «Право и Справедливость» примет участие в альянсе, который формирует итальянская «Лига» и прочие «народники», то как партия-учредитель получит куда большие возможности влиять на выработку общей политики. Однако сможет ли новая коалиция получить хотя бы блокирующий пакет голосов? К тому же быть вместе с Римом означает для Варшавы изменить геополитическую ориентацию, работать на итальянскую «географию» Средиземноморья — Закавказья — Туркестана.

Однако, на наш взгляд, Польша сегодня рассчитывает на два масштабных международных проекта. Во-первых, политический, который проводит Великобритания на постсоветском пространстве. Лондон уже создал опорный пункт в Прибалтике (Латвии) после того, как НАТО приняло решение об усилении так называемого восточного фланга альянса. Британцы активизировались на Украине, а сейчас они нацелились на Белоруссию в целях противодействия как Берлину, так и Москве. Есть все основания полагать, что Лондон намерен использовать польские власти на постсоветском пространстве в качестве проводника своей политики. Во-вторых, Варшава надеется на то, что США, которые в Восточной и Центральной Европе начали проводить новый экономический курс, связанный с расширением объемов и клиентуры покупателей американских энергоресурсов, постепенно трансформируют его в серьезный геополитический проект, где Польше будет отведена главная роль.

Поэтому в этой ситуации PiS будет колебаться до последнего, оттягивать момент принятия решения, не говорить ни «нет», ни «да» различным посланцам европейских сил. Варшава предпочтет не становиться на ту или иную сторону, пытаясь позиционировать себя независимой силой, без которой невозможно обойтись кому-либо. Такой курс она уже проводила в своей истории. Правда, это было накануне 1939 года.