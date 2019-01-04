Эксперт: Миротворцев ООН в Донбасс будет вводить новый президент Украины

Киев, , 12:50 — REGNUM На Донбасс могут ввести миротворческий контингент ООН после окончания украинских президентских выборов. Об этом сегодня, 4 января, заявил украинский политолог, директор Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

«Как повлияют результаты президентских выборов на государственную политику и политические процессы в стране… Прозападная ориентация внешней политики Украины почти наверняка сохранится при различных исходах президентских выборов, но ее стилистика и тактика может заметно измениться в зависимости от личности нового президента Украины. Этот фактор будет существенно влиять и на переговоры по Донбассу… Вряд ли стоит ожидать полноценного урегулирования военно-политического конфликта на Донбассе, но при определенных условиях возможны некоторые подвижки либо в вопросе о миротворческой миссии ООН в этом регионе, либо более действенные, чем обычно, договоренности о прекращении огня в зоне конфликта», — отметил Фесенко.

При этом политолог не исключает активизации боевых действий в Донбассе.

«Но нельзя исключать и прямо противоположного сценария — эскалации конфликта на Донбассе, в том числе в связи с ростом военно-политического напряжения в акватории Азовского моря и Керченского пролива. Военные действия на востоке нашей страны могут быть использованы как инструмент давления России на внутриполитические процессы в Украине и во время выборов и в межвыборный период», — добавил Фесенко.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2018 года президент Украины Петр Порошенко заявил, что не может назвать приблизительные сроки появления миротворческой миссии в Донбассе. Глава украинского государства отметил, что миротворцы на востоке Украины — это «еще не мир, но уже и не война».

«Буду откровенным, я не могу сегодня назвать даже приблизительные сроки решения о миротворческой миссии. И даже не могу уверенно прогнозировать, что оно произойдет. Но это точно то, что нужно Украине. Мегасложность этой задачи не означает, что мы не должны над ней работать», — сказал тогда Порошенко.