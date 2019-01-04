Намерение КНДР развивать атомную энергетику вызывает опасения в Сеуле

Сеул, , 13:02 — REGNUM Призыв лидера КНДР Ким Чен Ына к развитию атомной энергетики в стране, который прозвучал в его новогодней речи, вызывает опасения в Южной Корее и вскоре может стать предметом обсуждения. Соответствующее заявление сделал министр по делам объединения Республики Корея Чо Мён Гён, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

31 декабря Ким Чен Ын призвал всех граждан КНДР приложить усилия для решения энергетической проблемы — в частности, создать условия для выработки энергии на атомных, ветряных и приливных электростанциях. Северная Корея испытывает хроническую нехватку топлива для тепловых электростанций из-за международных санкций, поэтому развитие альтернативных источников энергии, в том числе и ядерных, может стать ключом к решению проблемы. Однако в Южной Корее к планам Пхеньяна относятся настороженно: в данный момент идут переговоры о полном ядерном разоружении — уничтожении испытательных полигонов, оружия, научно-исследовательских и производственных объектов. Поэтому Сеул намерен включить вопрос о потенциальном строительстве АЭС в повестку следующих раундов переговоров. КНДР уже не впервые заявляет о намерении развивать атомную энергетику: работы на данном направлении активно велись в 1990-е годы, а в 1994 году было заключено Рамочное соглашение, согласно которому Южная Корея при финансировании США начала строительство двух легководных реакторов. Однако проект вскоре был закрыт. В данный момент функционирует маломощный экспериментальный реактор в Йонбёне, на котором, по оценкам экспертов, ведётся выработка плутония для производства ядерного оружия.