Южная Корея может «разморозить» Кэсонский промышленный комплекс в КНДР

Сеул, , 13:32 — REGNUM Республика Корея изучает возможность возобновления замороженных межкорейских проектов — в частности, промышленного комплекса в приграничном северокорейском города Кэсоне и туристического кластера в горах Кымган на границе двух стран. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на заявление министерства объединения.

Возобновить существующие замороженные межкорейские проекты без предварительных условий призвал лидер КНДР Ким Чен Ын в своей новогодней речи. Однако на Юге такой призыв восприняли с осторожностью, заявив, что прежде необходимо согласовать такую возможность с мировым сообществом, чтобы создать «подходящие условия». Как известно, в отношении КНДР действует широкий круг ограничительных мер, введённых как Советом Безопасности ООН, так и США и самой Южной Кореей. Фактически, санкции делают невозможным любую форму двустороннего сотрудничества, кроме гуманитарного обмена. Санкции могут быть сняты лишь в том случае, если КНДР осуществит полное ядерное разоружение — такова позиция США, постоянного члена Совета Безопасности ООН, обладающего правом вето.

В Кэсоне находится ряд производств южнокорейских компаний. Комплекс функционировал с 2002 по 2016 год, когда его работа прекратилась из-за резко ухудшившихся отношений между Северной и Южной Кореей. Что касается гор Кымган, расположенных в КНДР, то они стали популярным направлением у южнокорейских туристов, однако этот проект также был свёрнут в 2016 году.