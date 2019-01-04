Индия осудила слова Трампа в отношении помощи Афганистану

Нью-Дели, , 13:09 — REGNUM «Тон президента США Дональда Трампа относительно премьер-министра Индии Нарендры Моди абсолютно неприемлем», — заявил журналистам один из лидеров оппозиционной партии Индийский Национальный Конгресс — «Бхаратия Раштрий Конгресс» (ИНК) Ахмед Патель 3 января.

«Надеюсь, правительство жестко отреагирует на подобное поведение», — добавил политик.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», он также выразил надежду, что правительство «напомнит США, что Индия с 2004 года занимается строительством дорог и дамб в Афганистане».

Он также отметил, что, помимо этого, правительство Индии предоставило финансовую помощь этой стране в размере 3 миллиардов долларов.

Напомним, что президент США Дональд Трамп осудил Нарендру Моди за финансирование библиотеке в Афганистане, заявив что ему непонятно, кто будет использовать эту библиотеку.