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Индия осудила слова Трампа в отношении помощи Афганистану

Политика

Один из лидеров Индийского Национального Конгресса Ахмед Патель высказался по поводу заявления Дональда Трампа о финансировании библиотеки в Афганистане

Нью-Дели, 4 января 2019, 13:09 — REGNUM  «Тон президента США Дональда Трампа относительно премьер-министра Индии Нарендры Моди абсолютно неприемлем», — заявил журналистам один из лидеров оппозиционной партии Индийский Национальный Конгресс — «Бхаратия Раштрий Конгресс» (ИНК) Ахмед Патель 3 января.

«Надеюсь, правительство жестко отреагирует на подобное поведение», — добавил политик.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», он также выразил надежду, что правительство «напомнит США, что Индия с 2004 года занимается строительством дорог и дамб в Афганистане».

Он также отметил, что, помимо этого, правительство Индии предоставило финансовую помощь этой стране в размере 3 миллиардов долларов.

Напомним, что президент США Дональд Трамп осудил Нарендру Моди за финансирование библиотеке в Афганистане, заявив что ему непонятно, кто будет использовать эту библиотеку.

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Зарубежная хроника
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