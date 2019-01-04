Абэ хочет активизировать переговоры с Россией по Курилам и мирному договору

Токио, , 12:21 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что намерен активизировать продвижение переговоров с Россией по японским территориальным претензиям и подписанию мирного договора между двумя странами. Об этом Абэ заявил на пресс-конференции сегодня, 4 января.

По словам Абэ, если ему позволят обстоятельства, то глава японского правительства во второй половине января намерен отправиться в Россию на очередные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. От этих переговоров Абэ хочет добиться значительного шага в деле реализации японских территориальных претензий и продвинуть переговоры по заключению мирного договора между двумя странами.

«В этом году хотел бы сделать большой шаг к этой цели», — сказал Абэ.

Напомним, что ориентировочной датой визита Абэ в Россию называют 21 января.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Абэ давно побил все рекорды пребывания на посту главы японского правительства. Его политическое долгожительство связано именно с постоянными обещаниями добиться территориальных уступок у России. Абэ обещает сделать это через «хорошие личные отношения» с российским лидером. именно поэтому он постоянно ищет возможность провести переговоры с президентом России.

Однако переговоры эти пока не привели ни к каким хоть сколько-нибудь значительным результатам, так как стороны находятся на принципиально разных позициях.

Российские власти согласны обсуждать с Японией территориальный вопрос после заключения мирного договора и на основе давно устаревшей Московской декларации 1956 года, которая предусматривала передачу японской стороне группы островов Шикотан и Хабомаи (22 острова и островных групп с 200-мильной экономической зоной).

При этом российская общественность выступает категорически против каких-либо территориальных уступок Японии. Эту территорию Советский Союз получил в результате победы во Второй мировой войне и передавать её кому бы то ни было, тем более несуверенной и в значительной степени контролируемой США Японии, было бы полным безумием.

Японская сторона увязывает территориальные требования с заключением мирного договора. Иными словами — никому не нужный мирный договор в обмен на земли. Более того, аппетиты японских властей не ограничиваются Шикотаном и Хабомаи, Токио рассчитывает также получить крупные острова Итуруп и Кунашир. Наиболее радикальные японские круги требуют всю Курильскую гряду и чуть ли не половину Сахалина.