Правительство Пакистана готовит план по регулированию численности населения

Исламабад, , 12:57 — REGNUM 3 января Верховный суд Пакистана потребовал от правительства до 14 января завершить разработку программы по регулированию численности населения страны.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, председатель Верховного суда Сакиб Нисар отметил, что растущее население — это проблема для Пакистана, так как оно «сокращает ресурсы государства».

Верховный суд потребовал как можно скорее разработать «план сокращения населения», который мог бы быть использован по всей стране. Сообщается, что планы по контролю за численностью населения уже были приняты в нескольких провинциях Пакистана.

На конец 2018 года население Пакистана составляло 203 миллиона человек.